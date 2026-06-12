住友生命は、7月1日から、金融機関・保険ショップ等の代理店において、資産形成と健康増進に一体的に取り組むことができる生命保険「ドルつみVitality」を発売する。住友生命では2018年7月から、生命保険にVitality健康プログラムを組み合わせた健康増進型保険“住友生命「Vitality」”を提供している。Vitality健康プログラムは、毎年の健康診断や日々の運動など、生活者の継続的な健康増進活動をサポートするプログラム。今年1月