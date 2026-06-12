山形刑務所（山形市）は12日、ガソリンスタンドで釣り銭5400円を盗んだとして、男性看守（38）を停職1カ月の懲戒処分にした。盗んだことを認めているという。刑務所によると2025年7月17日、山形県東根市のガソリンスタンドで、客が置き忘れた釣り銭の引換券を換金し、現金を持ち去った。看守が「捜査機関から事情聴取を受けている」と上司に報告して発覚した。刑務所は刑事処分の有無や内容について明らかにしていない。関原