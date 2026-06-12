アメリカのトランプ大統領が、日本の人気アニメ「NARUTO（ナルト）」の主人公に扮（ふん）したとみられる動画を、自身のSNSに投稿したことについて、知的財産戦略を担当する小野田経済安全保障大臣は12日、著作権が適切に扱われるようアメリカ側に求めたことを明らかにした。小野田大臣は、「一般論として、著作権を利用する際は、著作権者の許諾を得て利用することが原則」と指摘した上で、「明らかな著作権侵害とまでは言えない