【2026夏 カロッツェリア 新商品体験会】 一般向け開催期間： 6月12日17時30分～20時 6月13日11時～18時 会場：ベルサール秋葉原 パイオニアは、カーナビ・カーAVブランド「カロッツェリア」の新製品の体験イベント「2026夏 カロッツェリア新商品体験会」を6月12日にベルサール秋葉原にて開催した。なお、本日17時30分より20時