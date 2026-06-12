カブスの鈴木誠也外野手（３１）は１１日（日本時間１２日）、敵地デンバーでのロッキーズ戦に「５番・右翼」で出場し、１０号満塁本塁打を放った。５試合ぶりの一発で、５年連続の２桁本塁打に到達。鈴木の一発で逆転に成功したチームは９―３で大勝し、連敗を３で止めた。これでカブスは３５勝３４敗となったが、ナ・リーグ中地区で首位のブルワーズとは７・５ゲーム差の３位と苦戦。このチーム状況から今夏のトレード市場で