4年前には背番号すら与えられなかったストライカーが成長し、韓国を救った。FWオ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）が高熱を乗り越え、貴重な逆転ゴールを決めた。ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は6月12日（韓国時間）、メキシコ・グアダラハラのエスタディオ・グアダラハラで行われた北中米ワールドカップ・グループA第1節でチェコに2-1で勝利した。【写真】韓国、「16年ぶり」W杯初戦勝利の瞬間オ・ヒョンギュは1-1で迎えた後半24