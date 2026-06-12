セブン‐イレブンは、アイス2品「セブンプレミアム カフェラテ氷」「ひと夏の黄色いスイカバー」を6月16日から順次、全国の店舗で発売する。【セブン‐イレブン アイス2品の画像はこちら】◆セブンプレミアム カフェラテ氷価格:198円(税込213.84円)発売日:6月16日〜順次販売エリア:全国甘さ控えめでスッキリとした後味のカフェラテの味わいと、大粒の氷による心地よいザクザク食感が特徴のアイス。190mlの大容量サイズで、火照った