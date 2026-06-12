昨年６月に第２子を出産したモデルで女優の朝比奈彩が公開した２ショットが話題を呼んでいる。１２日までにインスタグラムで「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥｐｒｅｓｅｎｔｓ『ＣＥＲＥＭＯＮＹ』にて、杏奈に会いました」とつづり、女優・石井杏奈との２ショットをアップ。朝比奈は胸元がざっくり開いたドレス姿、石井はスタイリッシュなパンツスタイルになっている。「席も隣だったので色々お話しながら、素晴らしい