天皇陛下は6月13日からのオランダ・ベルギー公式訪問の前に、11日午後4時から、皇居・宮殿「石橋の間」で記者会見に臨まれました。全5問と関連質問のうち、会見後半の4、5問目と関連質問の全文を紹介します。（表記は宮内庁公表のまま）問4】皇族数が減少し、女性皇族の更なるご活躍も期待されるなど、皇室を取り巻く環境が変化する中、オランダ・ベルギー王室との交流を通じて、次の世代に向けた皇室や王室の在り方について、どの