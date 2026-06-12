NPB(日本野球機構)は12日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第15回中間発表を行いました。今回の発表で二塁手部門と遊撃手部門で順位の変動が発生。ともにロッテの小川龍成選手と友杉篤輝選手が首位に浮上しました。小川選手はわずか596票の差で、オリックス・太田椋選手を上回り1位に。友杉選手はわずか9票の差で日本ハム・水野達稀選手を抜いての1位浮上となっています。ファン投票は6月28日が