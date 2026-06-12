◇MLB カブス9-3ロッキーズ(日本時間12日、クアーズ・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が第10号を放ちました。2022年のメジャー挑戦から5年連続2ケタホームランの達成です。この日、5番・ライトでスタメン出場した鈴木選手。3回に先制を許すも直後の4回にカブスにチャンスが到来。ヒットと四球で1アウト満塁の場面で鈴木選手が打席に立ちます。2球目、高めスライダーを完璧にとらえ打球はレフトポール際に。今季10号となる本塁打は