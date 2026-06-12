１１日に放送されたＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」では、モデルのすみれのダイエット企画を放送。友人でもあるＲＯＬＡがＶＴＲに登場した。この日はすみれが「１週間菌活生活で何処まで痩せる？」と題し、食生活で痩せ菌食材を使ったダイエットに挑戦。その中で冷やご飯のおいしさに目覚め、田植えにいくシーンがあった。新潟の田んぼに出向いたすみれを招待したのはモデルのＲＯＬＡ。現在は母親の故郷である新潟で、農