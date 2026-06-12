俳優の柏木由紀子（78）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。「#70代 #シニアコーデ」などのハッシュタグを添え、70代のグレージュコーデを披露した。【動画】「ジャケット素敵」「ベルトが抜群にキマッテます！」柏木由紀子が披露した70代のグレージュコーデ柏木は「人間ドック行ってきました。結果問題なくほっとしました」と報告。続けて「グレージュコーデでご褒美にカフェタイム」と、お気に入りのスタイルを収め