ブルージェイズで管理栄養士を務める讃井（さぬい）友香さんが11日（日本時間12日）、自身のインスタグラムを更新。昨季ア・リーグ優勝を記念した指輪をはめた写真を投稿した。讃井さんは「いつか素敵な人から素敵な指輪をもらう日が来る（と信じたい）けど、今の自分にはこの指輪が1番似合ってる気がする」と記し、球団名の由来ともなっている鳥「ブルージェイ」（アオカケス）のロゴが入ったキラキラと鮮やかに光る指輪を薬