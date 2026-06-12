人気チョコビスケット「サク山チョコ次郎」をモチーフにした立体シール「ぷくぺた」が発売されることが決定した。ムービックが展開する新商品で、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通販などで取り扱う。現在予約を受け付けており、8月7日ごろの発売を予定している。【画像】毎日をチョっと明るく♪チョコジローの魅力が詰まったぷくぺたシール「ぷくぺた」は、ガラスのような艶感とぷっくりとした立体感が特徴のシ