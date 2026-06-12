木原官房長官は国会で自身の秘書官が経産省に在籍していた去年、公費で出張した際に妻ではない女性とホテルで過ごしていたと明らかにしました。【映像】「当該職員が認めている」と明かす木原官房長官木原官房長官「大阪関西万博関連の用務で大阪に出張した際に知人女性をホテルの自室に招き入れたのは5回。そのうちの2回は翌朝までいたということが当該職員が認めておるところでございます」また野党側は、秘書官が女性と宿泊