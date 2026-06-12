お笑いコンビ「インパルス」の板倉俊之（48）が11日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。独身生活について語った。この日のゲストは23年に結婚した足立梨花。夫婦での家事分担などを明かし盛り上がると、板倉は「僕は、家事だけで考えたらオール1人じゃないですか」と切り込み。「料理も、大体ミートソースとか買っても2人前なんですよ。絶望するんですよ」と嘆いた。「1人前茹でて、何か