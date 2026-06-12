首都直下地震に備え政府は今後10年間に達成すべき目標などを11年ぶりに見直しました。【映像】地震のCGイメージ（内閣府）首都直下地震では犠牲者が1万8000人にのぼり、その6割は火災が原因と想定されています。政府は、今後10年で犠牲者を半分以上減らすことを目指すとして、189個の新たな目標を設定しました。揺れを感知し自動でブレーカーを落とす「感震ブレーカー」については現在、設置率20パーセントのところ、ほぼ