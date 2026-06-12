みんな大好き｢くら寿司｣から見逃せない最新フェア情報が到着!3日間限定の超プレミアムな目玉商品をはじめ、初夏を彩る｢サーモンと肉｣の贅沢なコラボ寿司、さらにはあの大物芸能人とのコラボレーションによる話題性バツグンの限定メニューまで、今週末食べたい魅力的なトピックスが目白押し。その魅力を最速でレポートします! 争奪戦必至!熟成中とろがまさかの110円で降臨! まず、何が何でもチェッ