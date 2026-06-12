巨人の坂本勇人内野手が１２日、自身５度目となる「スカパー！サヨナラ賞」を受賞した。５月１３日の広島戦（福井）で延長十二回に逆転サヨナラ３ランを放ち、これが史上４８人目となる通算３００号のメモリアル弾となった。福井のファンへ勝利を届ける節目の一打が選出されたことを受け「ファンの方が選んでくれた賞なので、本当に記念に残る１本だったので素直にうれしいです」と笑みを浮かべた。また坂本はあの打席を振り