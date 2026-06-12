タイの王室は、マイコプラズマに感染し、2022年から意識不明となっていたパチャラキティヤパー王女が死去したと発表しました。47歳でした。【映像】生前のパチャラキティヤパー王女ワチラロンコン国王の長女、パチャラキティヤパー王女（47）は2022年12月、飼い犬の訓練中に意識を失いました。マイコプラズマに感染し、心臓に炎症が起きたことが原因とされています。王女の容体についてタイ王室は去年8月、「重度の血流感