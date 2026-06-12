米海兵隊太平洋基地の司令官に就任し、記者団の取材に応じるラルフ・リゾ准将＝12日午前、沖縄県宜野湾市の普天間飛行場日本国内の海兵隊基地を管轄する米海兵隊太平洋基地の司令官交代式が12日、沖縄県宜野湾市の普天間飛行場で開かれ、新司令官にラルフ・リゾ准将が就任した。リゾ准将は記者団の取材に応じ、普天間返還について「（名護市辺野古の）代替施設が完成し、同等の戦闘能力を発揮できると認められた場合にのみ行われ