ヒマワリに水やりする幼稚園児＝12日午前、大阪・阿倍野署子どもたちの交通安全意識を高めようと、大阪府警阿倍野署は12日、2011年に京都府木津川市の事故で犠牲になった男児が育てていたヒマワリに由来する苗を植えるイベントを開いた。青空の下、幼稚園児約30人が参加。プランターの土を掘って植え、「大きくなってね」と声をかけながら水やりをした。川中琉蓮ちゃん（6）は「元気に育ってほしい」と願った。署の佐藤祥男交