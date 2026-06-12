「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第２日」（１２日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）今季１４戦目となるこの大会で、ルーキー２人が火花を散らしている。ＱＴ１位の倉林紅（２０）＝サーフビバレッジ＝と、同２１位の藤本愛菜（１９）＝ヤマエグループＨＤ。３位から出た倉林は４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算８アンダー。藤本も６９とスコアを伸ばし、同７アンダー。午前組終了時点で首位は金瑞娥の同１