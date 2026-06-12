日本人研究者の多くが苦手とする英語論文の執筆を支援するＡＩ（人工知能）の採用が国内の大学で相次いでいる。京都大も５月、約５０００人の全研究者を対象に導入を開始。これまで論文作成に時間がかかり、国際競争の足かせとなってきたが、ＡＩの積極活用で競争力アップを狙う動きが加速している。（中田智香子）京大が導入を決めたのは、１２５か国以上の研究者約４００万人が利用する論文執筆支援ＡＩ「Ｐａｐｅｒｐａｌ（