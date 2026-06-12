小泉進次郎防衛大臣は2026年5月24日、自身のX（@shinjirokoiz）を更新し、前日に視察した航空自衛隊千歳基地（北海道千歳市）で自衛官の子供から受け取った手紙の写真を公開した。【写真】「おしごとがんばって」パイロットの父にあてて描かれた絵手紙小泉氏は投稿の中で、「パイロットのお父さんを想いながら描いたんだろうなぁと、改めて危険と隣り合わせの訓練や任務から無事に帰ってくるのを待つご家