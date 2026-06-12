“オールテレイン”というコンセプトを具現化ピアッジオグループジャパンは、モト・グッツィの「V85TT」シリーズに2026年モデルとして新しいカラーリングを設定し、2026年5月29日から全国の正規販売店で受注開始しました。V85TTは、往年のエンデューロバイクが持つ冒険の精神を現代的な解釈で体現したモデルです。【画像】“オールテレイン”というコンセプトを体現！ モトグッツィ「V85TT」シリーズを画像で見る（20枚）そ