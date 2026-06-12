ABEMAが6月13日に全編無料生中継する国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のスタジオゲスト陣が発表された。 （関連：【画像あり】スタジオ特番MCやゲストとして登場する個性豊かな面々） 『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第2回となる今回は、2025年の初開催からさらに規模を拡大して開催される。 当日は、昼に60