私はマドカ。来月、夫のリョウが独断で義妹（クミコさん）一家、4人の宿泊を決めてしまいました。リョウはリビングが駄目ならと、娘のエミリに「部屋を貸せ」と卑劣な交渉を持ちかけました。中学生の娘のベッドに親戚を寝かせ、プライバシーを売り渡してまで見栄を張ろうとする無神経さに激しい怒りを感じます。エミリも、「父親として最低で気持ち悪い」と一刀両断。エミリにだけは嫌われたくないリョウは、最も恐れていた「拒絶