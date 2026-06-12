山形市に住む５０代の男性が、投資関係の広告をきっかけに現金７０万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。 警察によりますと、今年４月中旬、山形市に住む５０代男性はＹｏｕＴｕｂｅを見ていた時に表示された投資に関する広告を通じて、ＬＩＮＥアカウント「浜田○○」と知り合い、さらに「浜田」から女性を名乗るアシスタント（ＬＩＮＥアカウント「松本○○」）を紹介されたということです。 男性は「松本」と日常会話な