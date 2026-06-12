佐世保市のハウステンボスでは、世界で唯一のミッフィーエリアで特別なイベントが開催中です。 6月はミッフィーの誕生日ということで、体感してきました。 （冷川小粹アナウンサー） 「佐世保市のハウステンボスに来ました。後ろにはミッフィーワンダースクエアがあって、カラフルなかわいらしい世界観に包まれている」 去年6月に新エリアとしてオープンした「ミッフィ