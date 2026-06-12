多種多様な形状のモデルが揃うパターだが、中には異なるメーカーが似た形状、コンセプトの製品をリリースしているケースが少なくない。今回はそんな『そっくり』なパターを集めて、共通点や違いを徹底検証した。【試打結果】三角ネックを比較！『トライビーム』は打感がソフトで、『トラス』はコロがりがゆっくり◇◇◇【筒】今回比較するパターは、オデッセイ『Ai-DUAL トライビーム DW CS』とテーラーメイド『システム2 デ