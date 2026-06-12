＜宮里藍 サントリーレディス2日目◇12日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。1打差2位から出た桑木志帆が前半4番から5連続バーディを奪取。9番をボギーとしたが、トータル12アンダーで首位に浮上して折り返した。【写真】スイングアークがおっきい！14歳アマの豪快打韓国の14歳アマ、キム・ソアがトータル12アンダーでホールアウト。桑木と首位に並んでいる。