日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「宮里藍 サントリーレディス」の開幕前、選手たちにそれぞれの「ラッキーカラー」を質問する動画を公開した。【動画】優勝した時のウェアは忘れない？ 選手たちが語るラッキーカラーラッキーカラーをウェアと結び付けている選手は多く、紺色と答えた吉田鈴は「プロテストに受かった時も、先週、優勝した時も紺色でした」。同じく紺色をあげた荒木優奈は「優勝した時も最終日は