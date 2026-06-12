NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月11日、自身のブログを更新。月に1度の呼吸器の交換を報告しました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「月に１回の呼吸器の回路交換はちょっとアクロバティックな感じでした」【ニャンちゅう】2022年12月に気管切開手術を受け、のどに呼吸器を装着している津久井さ