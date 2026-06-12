俳優として活躍する一方で、バラエティー番組にも数多く出演し、お茶の間の人気者として親しまれた中村玉緒さんが、9日に肺炎のため亡くなったことが分かりました。86歳でした。玉緒さんの功績を振り返ります。父は歌舞伎俳優の二世中村鴈治郎さん、兄は四世坂田藤十郎さんという歌舞伎の名門一家に生まれた玉緒さん。所属事務所の公式サイトによりますと、玉緒さんは1953年に映画『景子と雪江』（松竹）でデビュー。翌年の1954年