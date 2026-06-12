日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。旬の野菜「夏なす」を使った“火を使わない”簡単レシピを紹介し、「最高ですね」「レンジで作れるのがほんとにうれしい！」「初夏の時期にごはん、お酒がすすみそう」などと、反響を呼んでいる。【動画】「ごはん、お酒がすすみそう」志麻さんが教える！旬のなす使った簡単レシピ＆作り方◆紹介した