12日午前、新潟市中央区の路上で、歩いていた男性が突然男に刃物のようなもので切り付けられました。犯人の男は現場から逃走していて、警察が付近の警戒にあたるとともに逃げた男の行方を追っています。 12日午前11時半ごろ、「歩いていたら刃物のようなもので切り付けられたようだ。男が北方向に逃げていった」などと、被害を受けた男性に通報を頼まれた人から110番通報がありました。 現場は新潟市中央区笹口の新潟駅近くの路