自民党・東日本大震災復興加速化本部の谷公一本部長（前列右から4人目）から提言書を受け取る高市首相（同3人目）＝12日午前、首相官邸自民党の東日本大震災復興加速化本部は12日、復興に関する第15次提言を高市早苗首相に提出した。東京電力福島第1原発事故に伴う除染で出た土について、電力供給を受けてきた首都圏での利用を促進するよう要請。避難指示が出るなどした福島県12市町村での広範囲な営農再開も求めた。首相は「全