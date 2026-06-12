最大2.10倍の「1票の格差」を是正せず実施された2月の衆院選は憲法違反だとして、三竿径彦弁護士らのグループが東京都の一部選挙区などについて選挙の無効を求めた訴訟の判決で、東京高裁は12日、請求を棄却した。