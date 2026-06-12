全日本大学野球選手権の準決勝に向け東京六大学代表の慶大が１２日、同校グラウンドで打撃練習など軽めの調整を行った。堀井哲也監督（６４）は昨年優勝校の東北福祉大との対戦に選手らへ“いつも通り”を伝えた。「私の中ではトーナメント、社会人時代の経験で動いているところもあるんでしょうけど、選手には『リーグ戦通りでいいよ』と言っています」今春リーグ戦で５季ぶりＶを果たした慶大。選手らが日頃から努力し能力