セント・フォース所属のフリーアナウンサー杉崎美香（47）が12日、インスタグラムを更新。サッカー日本代表MF遠藤航（33）のけがによる離脱および代表引退発表を受け、思いをつづった。杉崎はストーリーズ機能を使って、遠藤が自身の公式Xで代表引退を発表したポストを引用。「朝からショック過ぎました、、」と号泣する絵文字を添えて率直な思いをつづった。続けて「でも、目標は優勝だと言えるチームになるまでの過程に遠藤選手