BTS・Jung Kook（ジョングク＝28）の韓国ファンクラブが、BTSの釜山（プサン）コンサート（12、13日）とデビュー記念日（13日）に合わせてサポートリレーを実施する。「ジョングク・サポーターズ」が、1日〜30日に釜山地下鉄の乗換駅4カ所のホームにある26スクリーンで、広告映像を1日120回以上放映する。現在、釜山国際金融センターの屋外デジタル看板でも、1日100回以上の広告を流している。8日からは、BTSコンサートが開催され