高市早苗首相陣営が選挙時に他候補者の誹謗中傷動画の作成と拡散を外部に依頼していた疑惑を巡り、公設第一秘書と動画作成者に「面識」があったかどうかが取り沙汰されている中、経済学者の田中秀臣氏が2026年6月11日にXを更新。「面識」のあり方について考え方を示した。高橋洋一氏「名刺交換が重要かもしれない」誹謗中傷の依頼について一貫して国会答弁で否定している高市首相。また、公設第一秘書と動画作成者は「面識はない」