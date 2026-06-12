百貨店の菓子売り場 四国経済産業局は12日、2026年4月の四国の百貨店（4店）とスーパー（257店）の販売状況の速報値をまとめました。 百貨店の販売額は、前年同月比0.7％減の54億7000万円で4カ月ぶりに前年を下回りました。スーパーの販売額は前年同月を3カ月連続で下回り、1.2％減の398億9000万円でした。 百貨店とスーパーを合わせた販売額は前年同月を18カ月ぶりに下回り、1.1％