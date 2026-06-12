「スクールを受講すれば、高額な収益を生み出せます」トー横のインフルエンサー逮捕…少女を食い物にする小汚い連中の性加害が芋づる式に発覚詐欺グループは多数のフォロワーがついた「人気インフルエンサー」になりすまして副業を持ち掛け、「いいね」を押すフォロワーたちから大金を巻き上げていた。被害者は女性を中心に昨年1年間だけで全国で約2300人いるとみられ、被害総額は6億5000万円に上る。スクールの受講名目で現金