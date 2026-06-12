日本時間１５時００分に英月次GDP（4月）、鉱工業生産指数（4月）、製造業生産高（4月）、貿易収支（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 月次GDP（4月）15:00 予想-0.2%前回0.3%（前月比) 鉱工業生産指数（4月）15:00 予想0.1%前回-0.2%（前月比) 予想-0.2%前回0.0%（前年比) 製造業生産高（4月）15:00 予想-0.1%前回1.2%（前月比) 予想0.3%前回1.2%（前年比)