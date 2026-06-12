消費者物価指数（確報）（5月）15:00 結果-0.2% 予想-0.2%前回-0.2%（前月比) 結果2.6% 予想2.6%前回2.6%（前年比) 結果-0.1% 予想-0.1%前回-0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.7% 予想2.7%前回2.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)