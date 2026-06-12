遠藤航（c）SANKEI サッカー日本代表のワールドカップ（W杯）初戦を3日後に控えた6月11日（日本時間112地）、日本サッカー協会はキャプテンのMF遠藤航（リバプール）が怪我によるチーム離脱を発表。 遠藤は自身のSNSで代表引退を表明し、優勝を目標にできるチームへと「一緒に成長してこれたことを誇りに思う」とコメントした。 日本が通算4度目となるベスト16で終わった前回2022年カタ