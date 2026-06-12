◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会慶大（東京六大学）は１２日、１３日に神宮球場で行われる全日本大学野球選手権大会の準決勝に向けて神奈川・横浜市内の同校グラウンドで調整した。１１日の準々決勝では日体大（首都大学）にコールド勝ちして４強入り。主将の今津慶介内野手（４年＝旭川東）は、準決勝へ向けて「日本一を取ろうぜというチームの雰囲気がある。チームの状態としては最高だと思う。『こ